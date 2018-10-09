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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 18:39 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,21 9,52 Yataş 4,11 3,89 5,66 Petkim 5,37 5,09 5,50 Şişe Cam 5,68 5,46 4,03 Hürriyet Gzt. 0,98 0,95 3,16 Tüpraş 142,90 138,70 3,03 MLP Sağlık 12,90 12,54 2,87 Koç Holding 16,50 16,05 2,80 Tekfen Holding 21,68 21,10 2,75 Global Yat. Holding 3,05 2,97 2,69 Soda Sanayii 6,91 6,73 2,67 Kardemir (D) 3,92 3,82 2,62 Türk Telekom 3,65 3,56 2,53 Özak GMYO 2,49 2,43 2,47 Şok Marketler 8,68 8,51 2,00 Aksa Enerji 3,85 3,78 1,85 Doğan Holding 1,14 1,12 1,79 Gözde Girişim 2,34 2,30 1,74 İttifak Holding 4,78 4,70 1,70 Anadolu Cam 3,05 3,00 1,67(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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