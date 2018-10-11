Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 4,35 3,63 19,83 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,22 18,18 Gersan Elektrik 3,23 3,05 5,90 T.S.K.B. 0,81 0,78 3,85 Şok Marketler 8,70 8,39 3,69 Arçelik 12,70 12,25 3,67 Bim Mağazalar 80,50 77,85 3,40 Alarko GMYO 50,35 48,88 3,01 Halkbank 6,93 6,74 2,82 Koza Madencilik 5,95 5,79 2,76 Koza Altın 51,90 50,55 2,67 Sabancı Holding 7,42 7,26 2,20 Petkim 5,20 5,09 2,16 Hürriyet Gzt. 0,96 0,94 2,13 Migros Ticaret 14,58 14,28 2,10 ICBC Turkey Bank 5,92 5,80 2,07 Tat Gıda 4,06 3,98 2,01 Anadolu Efes 18,70 18,34 1,96 Akbank 6,43 6,31 1,90 MLP Sağlık 12,61 12,39 1,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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