Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 9,40 8,70 8,05 Çemtaş 7,40 6,95 6,47 Türk Hava Yolları 17,49 16,50 6,00 Vakıflar Bankası 3,80 3,59 5,85 Anadolu Efes 19,74 18,70 5,56 Yataş 4,04 3,84 5,21 Alarko Holding 2,26 2,15 5,12 Hektaş 9,00 8,60 4,65 Sasa Polyester 9,76 9,34 4,50 Tekfen Holding 23,04 22,06 4,44 Koza Altın 54,20 51,90 4,43 Mavi Giyim 34,90 33,42 4,43 Borusan Mannesmann 8,37 8,03 4,23 Pegasus 24,82 23,82 4,20 Aselsan 27,34 26,26 4,11 Kardemir (D) 3,86 3,71 4,04 Gözde Girişim 2,38 2,29 3,93 MLP Sağlık 13,09 12,61 3,81 Petkim 5,39 5,20 3,65 Koza Madencilik 6,16 5,95 3,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

