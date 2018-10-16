Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,53 2,11 19,91 Fenerbahçe Futbol 8,74 8,08 8,17 Doğan Holding 1,20 1,13 6,19 Trakya Cam 4,04 3,88 4,12 Şişe Cam 5,58 5,37 3,91 Alarko GMYO 50,65 48,92 3,54 Anadolu Cam 3,03 2,93 3,41 Anel Elektrik 2,04 1,99 2,51 TAV Havalimanları 28,76 28,06 2,49 Ege Endüstri 432,70 422,40 2,44 MLP Sağlık 13,91 13,59 2,35 İş GMYO 0,91 0,89 2,25 Migros Ticaret 15,72 15,43 1,88 Borusan Mannesmann 8,91 8,75 1,83 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,11 1,80 Bera Holding 1,71 1,68 1,79 İttifak Holding 3,98 3,92 1,53 Vakıflar Bankası 3,98 3,92 1,53 Beşiktaş Futbol Yat. 2,04 2,01 1,49 Kordsa Teknik Tekstil 10,45 10,30 1,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

