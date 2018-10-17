Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 3,21 2,88 11,46 Metro Holding 0,91 0,82 10,98 ICBC Turkey Bank 6,54 6,00 9,00 İttifak Holding 4,20 3,98 5,53 Akbank 7,34 7,02 4,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Arçelik 14,30 13,71 4,30 Kordsa Teknik Tekstil 10,84 10,45 3,73 Garanti Bankası 7,85 7,58 3,56 Vakıflar Bankası 4,12 3,98 3,52 Halkbank 7,54 7,29 3,43 Tüpraş 142,00 137,30 3,42 Petkim 5,76 5,58 3,23 Aksa Enerji 3,91 3,80 2,89 Migros Ticaret 16,17 15,72 2,86 İş Fin.Kir. 2,60 2,53 2,77 Sabancı Holding 7,87 7,67 2,61 Anel Elektrik 2,09 2,04 2,45 İş Bankası (C) 4,35 4,25 2,35 Tümosan Motor ve Traktör 4,91 4,80 2,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

