Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 5,21 4,80 8,54 Alarko GMYO 54,25 50,30 7,85 Borusan Mannesmann 9,08 8,73 4,01 Anadolu Cam 3,11 3,01 3,32 Net Holding 2,23 2,16 3,24 İhlas Holding 0,33 0,32 3,13 Turkcell 11,05 10,72 3,08 Soda Sanayii 6,64 6,49 2,31 Şişe Cam 5,48 5,37 2,05 Aksa 9,83 9,65 1,87 Doğan Holding 1,19 1,17 1,71 ICBC Turkey Bank 6,25 6,15 1,63 Şok Marketler 10,00 9,86 1,42 Metro Holding 0,90 0,89 1,12 Emlak Konut GMYO 1,84 1,82 1,10 Anadolu Efes 19,95 19,75 1,01 Bim Mağazalar 79,45 78,80 0,82 Coca Cola İçecek 30,16 29,92 0,80 Trakya Cam 3,95 3,92 0,77 İttifak Holding 4,10 4,08 0,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Türklerden vize istemeyen ülkeler
Yarım asırlık tarım devi ÇELMAK konkordato istedi
SEAT Leon, yenilendi
Elektrikli araçların lideri
Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum