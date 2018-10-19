Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 5,21 4,80 8,54 Alarko GMYO 54,25 50,30 7,85 Borusan Mannesmann 9,08 8,73 4,01 Anadolu Cam 3,11 3,01 3,32 Net Holding 2,23 2,16 3,24 İhlas Holding 0,33 0,32 3,13 Turkcell 11,05 10,72 3,08 Soda Sanayii 6,64 6,49 2,31 Şişe Cam 5,48 5,37 2,05 Aksa 9,83 9,65 1,87 Doğan Holding 1,19 1,17 1,71 ICBC Turkey Bank 6,25 6,15 1,63 Şok Marketler 10,00 9,86 1,42 Metro Holding 0,90 0,89 1,12 Emlak Konut GMYO 1,84 1,82 1,10 Anadolu Efes 19,95 19,75 1,01 Bim Mağazalar 79,45 78,80 0,82 Coca Cola İçecek 30,16 29,92 0,80 Trakya Cam 3,95 3,92 0,77 İttifak Holding 4,10 4,08 0,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

