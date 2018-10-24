Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 8,04 7,43 8,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Çemaş Döküm 2,94 2,82 4,26 Ege Endüstri 416,10 399,30 4,21 Ülker Bisküvi 15,31 14,71 4,08 Turkcell 11,00 10,58 3,97 Tümosan Motor ve Traktör 4,82 4,68 2,99 Aksa Enerji 3,90 3,80 2,63 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,05 3,96 2,27 Migros Ticaret 14,69 14,41 1,94 Sabancı Holding 7,28 7,15 1,82 Pegasus 21,68 21,30 1,78 Türk Telekom 3,30 3,25 1,54 Kordsa Teknik Tekstil 10,47 10,33 1,36 Koç Holding 15,80 15,61 1,22 Otokar 72,90 72,25 0,90 Tekfen Holding 23,12 22,92 0,87 Tofaş Oto. Fab. 21,10 20,92 0,86 Alarko GMYO 53,90 53,50 0,75 Ford Otosan 65,50 65,05 0,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

