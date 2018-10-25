Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 49,74 47,20 5,38 Turkcell 11,54 11,00 4,91 Sabancı Holding 7,53 7,28 3,43 İskenderun Demir Çelik 7,93 7,68 3,26 Petkim 5,40 5,23 3,25 Koza Madencilik 5,63 5,46 3,11 Albaraka Türk 1,34 1,30 3,08 TAV Havalimanları 27,60 26,80 2,99 Alarko GMYO 55,45 53,90 2,88 Tüpraş 133,00 129,30 2,86 İpek Doğal Enerji 4,72 4,59 2,83 Pegasus 22,28 21,68 2,77 Çemtaş 7,25 7,06 2,69 Türk Hava Yolları 15,94 15,54 2,57 Gözde Girişim 2,42 2,36 2,54 Soda Sanayii 6,38 6,23 2,41 Arçelik 14,44 14,11 2,34 Aksa Enerji 3,99 3,90 2,31 İş GMYO 0,89 0,87 2,30 Ereğli Demir Çelik 9,56 9,35 2,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

