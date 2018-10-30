Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Zorlu Enerji1,201,0712,15Tofaş Oto. Fab.20,3218,579,42Arçelik15,4514,456,92Gentaş2,332,205,91Good-Year3,633,435,83T.S.K.B.0,740,714,23Çemaş Döküm3,012,894,15Ülker Bisküvi14,7514,193,95İhlas Holding0,310,303,33Garanti Bankası7,156,923,32Akbank6,606,393,29Türk Traktör37,7436,603,11Vakıflar Bankası3,463,362,98Anadolu Efes19,0018,542,48Enka İnşaat4,684,572,41Yataş3,563,482,30İş Bankası (C)4,023,932,29Yapı ve Kredi Bank.1,631,601,87Alarko Holding2,001,971,52Albaraka Türk1,361,341,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

