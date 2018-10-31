Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 5,00 4,29 16,55 Yataş 3,87 3,56 8,71 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,91 0,84 8,33 Ford Otosan 60,00 55,90 7,33 Tüpraş 131,70 124,80 5,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,24 4,17 Bera Holding 1,61 1,55 3,87 Tofaş Oto. Fab. 21,10 20,32 3,84 Ereğli Demir Çelik 9,06 8,73 3,78 Kordsa Teknik Tekstil 10,83 10,45 3,64 Gentaş 2,41 2,33 3,43 Kardemir (D) 3,06 2,96 3,38 Şişe Cam 4,73 4,58 3,28 GSD Holding 0,70 0,68 2,94 İhlas Gayrimenkul 1,25 1,22 2,46 Hektaş 8,90 8,73 1,95 Koç Holding 15,58 15,32 1,70 Trakya Cam 3,27 3,22 1,55 Deva Holding 3,63 3,58 1,40 Migros Ticaret 14,62 14,42 1,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

