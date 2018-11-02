Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 3,25 3,00 8,33 Pegasus 22,30 20,90 6,70 Halkbank 6,97 6,54 6,57 Ereğli Demir Çelik 9,37 8,83 6,12 Tekfen Holding 22,94 21,74 5,52 Metro Holding 0,84 0,80 5,00 Mavi Giyim 36,74 35,00 4,97 İskenderun Demir Çelik 7,03 6,73 4,46 Türk Hava Yolları 15,23 14,60 4,32 Borusan Mannesmann 8,50 8,15 4,29 Sasa Polyester 8,95 8,61 3,95 Özak GMYO 2,39 2,30 3,91 ASELSAN 27,18 26,20 3,74 Migros Ticaret 16,16 15,58 3,72 Vakıflar Bankası 3,80 3,67 3,54 Eczacıbaşı Yatırım 6,96 6,74 3,26 ICBC Turkey Bank 6,50 6,31 3,01 Garanti Bankası 7,72 7,50 2,93 Ford Otosan 61,95 60,25 2,82 Gersan Elektrik 3,29 3,20 2,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

