Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,80 3,58 6,15 Coca Cola İçecek 30,44 28,84 5,55 Fenerbahçe Futbol 7,75 7,42 4,45 İş Fin.Kir. 2,25 2,16 4,17 Şok Marketler 10,35 9,96 3,92 Tekfen Holding 23,38 22,62 3,36 Borusan Mannesmann 8,89 8,64 2,89 Arçelik 16,58 16,13 2,79 Otokar 76,00 73,95 2,77 Hektaş 9,50 9,30 2,15 Doğan Holding 1,15 1,13 1,77 GSD Holding 0,73 0,72 1,39 MLP Sağlık 13,91 13,73 1,31 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,91 0,90 1,11 Odaş Elektrik 2,82 2,79 1,08 Doğuş Otomotiv 4,80 4,75 1,05 Yataş 3,92 3,88 1,03 İttifak Holding 3,48 3,45 0,87 TAV Havalimanları 23,84 23,64 0,85 Karsan Otomotiv 1,20 1,19 0,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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