FİNANS

Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 19:02 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,80 3,58 6,15 Coca Cola İçecek 30,44 28,84 5,55 Fenerbahçe Futbol 7,75 7,42 4,45 İş Fin.Kir. 2,25 2,16 4,17 Şok Marketler 10,35 9,96 3,92 Tekfen Holding 23,38 22,62 3,36 Borusan Mannesmann 8,89 8,64 2,89 Arçelik 16,58 16,13 2,79 Otokar 76,00 73,95 2,77 Hektaş 9,50 9,30 2,15 Doğan Holding 1,15 1,13 1,77 GSD Holding 0,73 0,72 1,39 MLP Sağlık 13,91 13,73 1,31 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,91 0,90 1,11 Odaş Elektrik 2,82 2,79 1,08 Doğuş Otomotiv 4,80 4,75 1,05 Yataş 3,92 3,88 1,03 İttifak Holding 3,48 3,45 0,87 TAV Havalimanları 23,84 23,64 0,85 Karsan Otomotiv 1,20 1,19 0,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERÜnlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!Ünlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!
Güler Sabancı: Yeni rektörümüz üniversitemiz ve ülkemiz için büyük kazançtır Güler Sabancı: Yeni rektörümüz üniversitemiz ve ülkemiz için büyük kazançtır 
Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Ev sahibi olamak isteyenlere TOKİ'den müjde

Ev sahibi olamak isteyenlere TOKİ'den müjde

Öğretmenlere hem tren bileti hem de kargo indirimi

Öğretmenlere hem tren bileti hem de kargo indirimi

Yeni dönem başladı! Fahiş fiyatlar cepten tespit edilecek

Yeni dönem başladı! Fahiş fiyatlar cepten tespit edilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AB ülkeleri 'dijital vergide' anlaşamadı

AB ülkeleri 'dijital vergide' anlaşamadı

Güler Sabancı: Yeni rektörümüz üniversitemiz ve ülkemiz için büyük kazançtır 

Güler Sabancı: Yeni rektörümüz üniversitemiz ve ülkemiz için büyük kazançtır 

Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi 

Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi 

Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi 

Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi 

Bosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırım

Bosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırım

Limak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptı

Limak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.