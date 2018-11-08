FİNANS

Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,66 3,50 4,57 İş Fin.Kir. 2,43 2,34 3,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,27 3,70 Anadolu Cam 3,18 3,07 3,58 Soda Sanayii 7,30 7,09 2,96 Alarko GMYO 56,00 54,75 2,28 Halkbank 7,35 7,23 1,66 Anadolu Efes 20,20 19,90 1,51 Borusan Mannesmann 8,84 8,72 1,38 GSD Holding 0,74 0,73 1,37 Ülker Bisküvi 15,35 15,15 1,32 Aksa Enerji 4,04 3,99 1,25 Özak GMYO 2,46 2,43 1,23 Tekfen Holding 22,76 22,62 0,62 MLP Sağlık 13,13 13,05 0,61 Türk Telekom 3,85 3,83 0,52 Alarko Holding 2,02 2,01 0,50 Net Holding 2,10 2,09 0,48 Şok Marketler 10,74 10,71 0,28 Migros Ticaret 16,13 16,11 0,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İşte ucuza seyahat etmenin püf noktaları!İşte ucuza seyahat etmenin püf noktaları!
ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor 
BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldiBİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Binlerce aboneyi ilgilendiren para iadesi müjdesi

Binlerce aboneyi ilgilendiren para iadesi müjdesi

Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek

Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Bayburt’ta çıkan kehribara Çinliler talip oldu

Bayburt’ta çıkan kehribara Çinliler talip oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor 

ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor 

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldi

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldi

TOBB / Hisarcıklıoğlu:  Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor

TOBB / Hisarcıklıoğlu:  Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor

“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı"

“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı"

TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor 

TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor 

SÖYLEŞİ: Bitcoin ancak “tek ülke tek devlet” anlayışıyla yaygınlaşabilir

SÖYLEŞİ: Bitcoin ancak “tek ülke tek devlet” anlayışıyla yaygınlaşabilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.