Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,66 3,50 4,57 İş Fin.Kir. 2,43 2,34 3,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,27 3,70 Anadolu Cam 3,18 3,07 3,58 Soda Sanayii 7,30 7,09 2,96 Alarko GMYO 56,00 54,75 2,28 Halkbank 7,35 7,23 1,66 Anadolu Efes 20,20 19,90 1,51 Borusan Mannesmann 8,84 8,72 1,38 GSD Holding 0,74 0,73 1,37 Ülker Bisküvi 15,35 15,15 1,32 Aksa Enerji 4,04 3,99 1,25 Özak GMYO 2,46 2,43 1,23 Tekfen Holding 22,76 22,62 0,62 MLP Sağlık 13,13 13,05 0,61 Türk Telekom 3,85 3,83 0,52 Alarko Holding 2,02 2,01 0,50 Net Holding 2,10 2,09 0,48 Şok Marketler 10,74 10,71 0,28 Migros Ticaret 16,13 16,11 0,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

