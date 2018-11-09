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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,00 3,66 9,29 Ülker Bisküvi 16,38 15,35 6,71 Hürriyet Gzt. 0,85 0,80 6,25 Çemaş Döküm 2,88 2,73 5,49 Gersan Elektrik 3,27 3,12 4,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,28 3,57 Türk Hava Yolları 15,17 14,65 3,55 İş Fin.Kir. 2,51 2,43 3,29 Sasa Polyester 8,75 8,49 3,06 Net Holding 2,15 2,10 2,38 Zorlu Enerji 1,16 1,14 1,75 ICBC Turkey Bank 6,99 6,87 1,75 Anel Elektrik 1,89 1,86 1,61 Ege Endüstri 387,90 381,80 1,60 Pegasus 22,54 22,22 1,44 Aselsan 27,72 27,38 1,24 İş GMYO 0,87 0,86 1,16 Ereğli Demir Çelik 9,10 9,00 1,11 Kardemir (D) 2,91 2,88 1,04 İskenderun Demir Çelik 6,83 6,77 0,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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