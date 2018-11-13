Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 42,14 36,48 15,52 Koza Madencilik 6,14 5,80 5,86 Gözde Girişim 2,47 2,34 5,56 Çemaş Döküm 2,95 2,80 5,36 TAV Havalimanları 23,62 22,50 4,98 Türk Hava Yolları 15,49 14,78 4,80 Otokar 79,55 75,95 4,74 Koza Altın 50,05 47,80 4,71 Halkbank 7,23 6,95 4,03 İş Bankası (C) 4,11 3,96 3,79 İpek Doğal Enerji 4,98 4,80 3,75 Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 1,60 3,75 Trakya Cam 3,22 3,12 3,21 Petkim 4,95 4,81 2,91 Garanti Bankası 7,86 7,64 2,88 Pegasus 23,08 22,46 2,76 Zorlu Enerji 1,18 1,15 2,61 Sasa Polyester 8,83 8,61 2,56 İhlas Gayrimenkul 1,23 1,20 2,50 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 1,64 2,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

