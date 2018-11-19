Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,16 0,97 19,59 ICBC Turkey Bank 8,65 7,56 14,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,13 2,86 9,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 0,89 8,99 Koza Madencilik 7,05 6,69 5,38 TAV Havalimanları 26,06 24,80 5,08 Zorlu Enerji 1,26 1,20 5,00 Odaş Elektrik 2,98 2,86 4,20 Otokar 83,25 79,95 4,13 T.S.K.B. 0,78 0,75 4,00 Koza Altın 52,65 50,90 3,44 İhlas Holding 0,32 0,31 3,23 Karsan Otomotiv 1,33 1,29 3,10 Park Elek.Madencilik 2,54 2,47 2,83 Polisan Holding 6,37 6,20 2,74 İpek Doğal Enerji 5,35 5,21 2,69 Ülker Bisküvi 15,37 14,97 2,67 Sabancı Holding 7,82 7,62 2,62 Metro Holding 0,85 0,83 2,41 Türk Hava Yolları 16,35 15,97 2,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

