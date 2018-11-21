Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 6,15 5,31 15,82 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 0,30 6,67 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 0,98 6,12 Sasa Polyester 9,05 8,56 5,72 İş Fin.Kir. 3,40 3,22 5,59 Koza Madencilik 7,54 7,22 4,43 Park Elek.Madencilik 2,63 2,52 4,37 Çemtaş 6,70 6,46 3,72 Petkim 5,23 5,05 3,56 ICBC Turkey Bank 9,42 9,10 3,52 Türk Hava Yolları 16,40 15,85 3,47 Vakıflar Bankası 3,67 3,55 3,38 Soda Sanayii 7,18 6,95 3,31 Zorlu Enerji 1,27 1,23 3,25 Bera Holding 1,71 1,66 3,01 Anadolu Efes 20,68 20,08 2,99 Tofaş Oto. Fab. 16,75 16,30 2,76 Kordsa Teknik Tekstil 9,85 9,59 2,71 Koza Altın 53,60 52,25 2,58 MLP Sağlık 11,50 11,24 2,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

