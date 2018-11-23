Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 7,60 6,94 9,51 Kartonsan 347,00 323,30 7,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,04 6,73 Alarko Holding 2,08 1,97 5,58 İpek Doğal Enerji 6,08 5,76 5,56 Pegasus 23,70 22,58 4,96 Eczacıbaşı Yatırım 7,20 6,94 3,75 Türk Hava Yolları 16,89 16,29 3,68 Deva Holding 3,53 3,41 3,52 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Otokar 83,65 81,25 2,95 Koza Altın 52,45 51,00 2,84 Ford Otosan 53,30 51,90 2,70 Net Holding 2,10 2,05 2,44 Aksa Enerji 2,97 2,90 2,41 İş GMYO 0,91 0,89 2,25 Tat Gıda 3,75 3,67 2,18 Turkcell 12,29 12,05 1,99 Şok Marketler 10,59 10,39 1,92 Migros Ticaret 14,90 14,62 1,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

