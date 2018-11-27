Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 5,29 4,63 14,25 Şok Marketler 10,75 10,17 5,70 İş Fin.Kir. 3,36 3,20 5,00 Bera Holding 1,73 1,65 4,85 Netaş Telekom. 7,41 7,10 4,37 Global Yat. Holding 2,68 2,57 4,28 Tümosan Motor ve Traktör 4,94 4,74 4,22 Gentaş 2,09 2,01 3,98 Alarko Holding 2,17 2,09 3,83 Göltaş Çimento 37,20 35,86 3,74 Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 1,64 3,66 Gözde Girişim 2,90 2,80 3,57 Gübre Fabrik. 2,94 2,84 3,52 Anadolu Efes 21,08 20,38 3,43 Türk Traktör 36,90 35,68 3,42 Galatasaray Sportif 1,24 1,20 3,33 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 İş GMYO 0,95 0,92 3,26 Sasa Polyester 9,28 8,99 3,23 Tekfen Holding 20,90 20,26 3,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

