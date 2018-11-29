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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 19:01 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,07 1,74 18,97 Yataş 4,30 3,95 8,86 İhlas Holding 0,33 0,31 6,45 İttifak Holding 4,07 3,86 5,44 Metro Holding 0,78 0,74 5,41 Global Yat. Holding 2,84 2,70 5,19 Anadolu Efes 21,88 20,88 4,79 Ülker Bisküvi 15,30 14,62 4,65 Borusan Mannesmann 8,34 7,99 4,38 Koza Madencilik 7,78 7,46 4,29 Vakıflar Bankası 3,99 3,85 3,64 Tüpraş 125,80 121,50 3,54 Sabancı Holding 8,25 7,97 3,51 Koç Holding 15,30 14,79 3,45 İş Fin.Kir. 3,78 3,66 3,28 Kartonsan 366,90 355,50 3,21 Migros Ticaret 15,92 15,45 3,04 Alarko Holding 2,17 2,11 2,84 Arçelik 15,78 15,35 2,80 Gersan Elektrik 3,41 3,32 2,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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