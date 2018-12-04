Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,77 3,98 19,85 Bera Holding 2,03 1,74 16,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,35 8,57 Çemaş Döküm 1,66 1,57 5,73 İş Fin.Kir. 5,02 4,82 4,15 Enerjisa Enerji 5,10 4,94 3,24 Şişe Cam 5,15 4,99 3,21 Coca Cola İçecek 31,50 30,56 3,08 Anadolu Efes 21,30 20,70 2,90 GSD Holding 0,78 0,76 2,63 TAV Havalimanları 22,86 22,38 2,14 Soda Sanayii 7,20 7,07 1,84 İpek Doğal Enerji 6,13 6,02 1,83 Tekfen Holding 20,12 19,79 1,67 Koza Madencilik 8,01 7,88 1,65 Albaraka Türk 1,33 1,31 1,53 Bim Mağazalar 83,35 82,15 1,46 Gübre Fabrik. 2,97 2,93 1,37 Metro Holding 0,78 0,77 1,30 Emlak Konut GMYO 1,63 1,61 1,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

