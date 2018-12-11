Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 40,10 38,90 3,08 Tekfen Holding 20,40 19,80 3,03 Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 1,67 2,99 Good-Year 3,52 3,42 2,92 Metro Holding 0,80 0,78 2,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,39 2,56 Bim Mağazalar 86,85 84,75 2,48 İhlas Gayrimenkul 1,35 1,32 2,27 Tat Gıda 4,08 4,00 2,00 Ülker Bisküvi 15,68 15,39 1,88 Tofaş Oto. Fab. 17,40 17,09 1,81 Galatasaray Sportif 1,21 1,19 1,68 Otokar 85,15 83,75 1,67 ICBC Turkey Bank 11,10 10,95 1,37 Arçelik 15,40 15,20 1,32 Şok Marketler 11,46 11,32 1,24 Coca Cola İçecek 30,86 30,50 1,18 Gözde Girişim 2,87 2,84 1,06 Fenerbahçe Futbol 6,76 6,69 1,05 Global Yat. Holding 2,91 2,88 1,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

