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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,99 0,83 19,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,54 0,49 10,20 Polisan Holding 5,54 5,26 5,32 Şekerbank 1,13 1,08 4,63 Fenerbahçe Futbol 7,15 6,85 4,38 Vestel 5,73 5,50 4,18 Şok Marketler 11,37 10,97 3,65 Bera Holding 1,96 1,91 2,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 1,37 2,19 Tekfen Holding 22,00 21,56 2,04 Soda Sanayii 7,61 7,46 2,01 İhlas Gayrimenkul 1,25 1,23 1,63 Koza Madencilik 7,69 7,59 1,32 MLP Sağlık 11,69 11,54 1,30 Gözde Girişim 2,65 2,62 1,15 Akbank 6,41 6,35 0,94 Tüpraş 124,80 123,70 0,89 Enka İnşaat 4,61 4,57 0,88 Galatasaray Sportif 1,18 1,17 0,85 Park Elek.Madencilik 2,39 2,37 0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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