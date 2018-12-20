Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,33 0,30 10,00 Yataş 4,44 4,25 4,47 Çemaş Döküm 0,78 0,75 4,00 Global Yat. Holding 3,03 2,94 3,06 Alarko GMYO 46,78 45,58 2,63 Enerjisa Enerji 5,32 5,19 2,50 Gentaş 1,82 1,78 2,25 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,51 1,48 2,03 Borusan Mannesmann 7,73 7,58 1,98 TAV Havalimanları 23,08 22,66 1,85 Polisan Holding 5,90 5,81 1,55 Migros Ticaret 15,21 15,00 1,40 Kartonsan 343,90 339,30 1,36 Türk Hava Yolları 16,37 16,17 1,24 GSD Holding 0,82 0,81 1,23 T. Halk Bankası 7,07 6,99 1,14 Arçelik 15,77 15,60 1,09 Türk Traktör 33,66 33,30 1,08 Eczacıbaşı Yatırım 7,27 7,20 0,97 Alarko Holding 2,11 2,09 0,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

