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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 18:37 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,27 3,16 3,48 Türk Traktör 34,24 33,44 2,39 Anadolu Cam 2,58 2,53 1,98 Anadolu Efes 21,10 20,72 1,83 Hektaş 9,20 9,08 1,32 Net Holding 2,04 2,02 0,99 İş GMYO 1,03 1,02 0,98 İş Bankası (C) 4,42 4,38 0,91 Enka İnşaat 4,51 4,47 0,89 Aksa 7,46 7,40 0,81 Tümosan Motor ve Traktör 4,56 4,53 0,66 Şişe Cam 5,14 5,11 0,59 Soda Sanayii 7,10 7,07 0,42 Global Yat. Holding 3,01 3,00 0,33 Polisan Holding 6,09 6,07 0,33 Turkcell 12,34 12,30 0,33 Halkbank 7,13 7,11 0,28 Şok Marketler 10,98 10,96 0,18 Koza Madencilik 7,08 7,07 0,14 Eczacıbaşı Yatırım 7,17 7,16 0,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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