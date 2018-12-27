Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 2,79 9,68 TAV Havalimanları 23,78 22,28 6,73 Gersan Elektrik 3,04 2,91 4,47 Hürriyet Gzt. 0,95 0,92 3,26 Bim Mağazalar 87,40 84,75 3,13 Şişe Cam 5,39 5,24 2,86 Koza Altın 51,40 50,10 2,59 Koza Madencilik 7,54 7,37 2,31 Tekfen Holding 21,68 21,20 2,26 Global Yat. Holding 3,04 2,98 2,01 İpek Doğal Enerji 5,28 5,20 1,54 Mavi Giyim 32,38 31,98 1,25 Polisan Holding 6,17 6,10 1,15 Soda Sanayii 7,18 7,10 1,13 Coca Cola İçecek 30,72 30,40 1,05 İş GMYO 1,06 1,05 0,95 Şok Marketler 10,98 10,90 0,73 Garanti Bankası 8,07 8,02 0,62 Türk Hava Yolları 16,25 16,16 0,56 Tüpraş 116,30 115,70 0,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

