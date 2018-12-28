Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 5,62 5,39 4,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,74 0,72 2,78 Çemaş Döküm 0,75 0,73 2,74 T.S.K.B. 0,77 0,75 2,67 Tofaş Oto. Fab. 16,47 16,12 2,17 Migros Ticaret 15,08 14,78 2,03 Karsan Otomotiv 1,27 1,25 1,60 Gersan Elektrik 3,08 3,04 1,32 İttifak Holding 3,10 3,06 1,31 İş Fin.Kir. 4,58 4,53 1,10 Türk Traktör 33,70 33,34 1,08 Ülker Bisküvi 14,43 14,28 1,05 Tüpraş 117,50 116,30 1,03 Gübre Fabrik. 3,00 2,97 1,01 Yataş 4,33 4,29 0,93 Zorlu Enerji 1,24 1,23 0,81 Polisan Holding 6,22 6,17 0,81 Anadolu Cam 2,57 2,55 0,78 Eczacıbaşı İlaç 2,72 2,70 0,74 Doğuş Otomotiv 4,25 4,22 0,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

