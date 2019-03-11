Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,14 4,39 Doğan Holding 1,23 1,18 4,24 Deva Holding 3,87 3,74 3,48 Şişe Cam 6,56 6,35 3,31 Gersan Elektrik 2,50 2,42 3,31 ICBC Turkey Bank 3,98 3,87 2,84 İndeks Bilgisayar 7,91 7,70 2,73 Emlak Konut GMYO 1,53 1,49 2,68 Metro Holding 0,90 0,88 2,27 Vestel 11,57 11,33 2,12 Ereğli Demir Çelik 8,96 8,78 2,05 Turkcell 14,39 14,13 1,84 TAV Havalimanları 24,88 24,44 1,80 Tüpraş 145,00 142,90 1,47 İş Bankası (C) 6,03 5,96 1,17 İttifak Holding 3,66 3,62 1,10 Anel Elektrik 1,84 1,82 1,10 Net Holding 2,02 2,00 1,00 Kardemir (D) 2,35 2,33 0,86 Sasa Polyester 8,43 8,36 0,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

