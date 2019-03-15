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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,98 0,91 7,69 Kardemir (D) 2,56 2,39 7,11 MLP Sağlık 13,56 12,74 6,44 Aksa Enerji 2,98 2,83 5,30 Ülker Bisküvi 19,70 18,80 4,79 Kartonsan 369,90 355,00 4,20 Albaraka Türk 1,59 1,53 3,92 Tofaş Oto. Fab. 21,04 20,30 3,65 Pegasus 30,20 29,22 3,35 Yapı ve Kredi Bank. 2,23 2,16 3,24 Alarko Holding 2,87 2,78 3,24 Bera Holding 1,99 1,93 3,11 Anadolu Efes 20,62 20,00 3,10 Çemtaş 6,02 5,84 3,08 Vakıflar Bankası 5,45 5,29 3,02 Gentaş 2,05 1,99 3,02 İş Bankası (C) 6,27 6,09 2,96 Ereğli Demir Çelik 9,42 9,16 2,84 İskenderun Demir Çelik 7,50 7,30 2,74 Sasa Polyester 8,70 8,49 2,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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