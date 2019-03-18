Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,16 5,65 9,03 Gözde Girişim 3,66 3,39 7,96 Türk Hava Yolları 13,97 12,98 7,63 İpek Doğal Enerji 5,03 4,69 7,25 Yapı ve Kredi Bank. 2,36 2,23 5,83 İş Bankası (C) 6,58 6,27 4,94 Koza Altın 46,92 44,80 4,73 Pegasus 31,52 30,20 4,37 Alarko Holding 2,99 2,87 4,18 Şekerbank 1,27 1,22 4,10 Tat Gıda 4,71 4,53 3,97 Garanti Bankası 9,47 9,13 3,72 Halkbank 7,57 7,30 3,70 Türk Traktör 33,70 32,50 3,69 Kardemir (D) 2,65 2,56 3,52 Vakıflar Bankası 5,62 5,45 3,12 İş GMYO 1,02 0,99 3,03 Çelebi 71,00 68,95 2,97 Göltaş Çimento 11,74 11,41 2,89 Akbank 6,88 6,69 2,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

