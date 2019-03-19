Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 13,30 12,22 8,84 Tekfen Holding 26,90 24,88 8,12 Kordsa Teknik Tekstil 11,22 10,70 4,86 Tüpraş 155,40 148,80 4,44 Netaş Telekom. 8,13 7,84 3,70 Göltaş Çimento 12,13 11,74 3,32 İhlas Holding 0,41 0,40 2,50 Gözde Girişim 3,75 3,66 2,46 Doğan Holding 1,28 1,25 2,40 Emlak Konut GMYO 1,73 1,69 2,37 Şok Marketler 9,31 9,10 2,31 Şişe Cam 6,58 6,44 2,17 Ege Endüstri 484,30 474,00 2,17 Yataş 5,65 5,53 2,17 Aksa 9,60 9,40 2,13 Türk Telekom 5,46 5,36 1,87 GSD Holding 1,11 1,09 1,83 Türk Hava Yolları 14,20 13,97 1,65 İndeks Bilgisayar 8,37 8,24 1,58 Trakya Cam 3,93 3,87 1,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

