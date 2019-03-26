Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,77 0,73 5,48 Netaş Telekom. 8,49 8,22 3,28 Türk Traktör 32,50 31,50 3,17 Karsan Otomotiv 1,52 1,48 2,70 Koza Madencilik 5,70 5,61 1,60 Çelebi 73,25 72,25 1,38 Çemaş Döküm 0,76 0,75 1,33 Migros Ticaret 14,38 14,20 1,27 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,83 1,20 Gözde Girişim 3,50 3,46 1,16 Tat Gıda 4,45 4,40 1,14 Enka İnşaat 4,94 4,89 1,02 Anadolu Cam 3,15 3,12 0,96 Verusa Holding 21,40 21,20 0,94 Hektaş 10,77 10,68 0,84 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 2,86 0,70 İpek Doğal Enerji 4,64 4,61 0,65 Alarko GMYO 45,46 45,18 0,62 Aksa 9,04 9,00 0,44 Mavi Giyim 39,14 39,00 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

