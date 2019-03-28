Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 5,94 5,53 7,41 Doğan Holding 1,14 1,08 5,56 İndeks Bilgisayar 6,95 6,61 5,14 Yapı ve Kredi Bank. 2,04 1,96 4,08 Şok Marketler 8,84 8,51 3,88 Ereğli Demir Çelik 9,16 8,83 3,74 Tofaş Oto. Fab. 17,00 16,39 3,72 Mavi Giyim 37,36 36,16 3,32 Garanti Bankası 7,95 7,70 3,25 Yataş 5,08 4,95 2,63 Sabancı Holding 7,57 7,38 2,57 GSD Holding 0,88 0,86 2,33 Netaş Telekom. 8,12 7,94 2,27 Ülker Bisküvi 16,65 16,30 2,15 Gözde Girişim 3,42 3,35 2,09 Karsan Otomotiv 1,47 1,44 2,08 ASELSAN 20,50 20,10 1,99 Emlak Konut GMYO 1,54 1,51 1,99 Anel Elektrik 1,56 1,53 1,96 Hektaş 10,39 10,20 1,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

