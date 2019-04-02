Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 7,28 6,93 5,05 Fenerbahçe Futbol 7,50 7,15 4,90 Kordsa Teknik Tekstil 11,10 10,60 4,72 Karsan Otomotiv 1,56 1,49 4,70 Odaş Elektrik 1,59 1,53 3,92 Ford Otosan 47,92 46,12 3,90 Metro Holding 0,80 0,77 3,90 Arçelik 18,01 17,36 3,74 Tekfen Holding 21,14 20,52 3,02 Net Holding 1,76 1,71 2,92 İhlas Holding 0,37 0,36 2,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,19 2,52 İndeks Bilgisayar 7,56 7,38 2,44 İttifak Holding 4,09 4,00 2,25 Koç Holding 16,36 16,05 1,93 Bim Mağazalar 77,75 76,65 1,44 Ülker Bisküvi 17,90 17,65 1,42 Otokar 106,10 104,80 1,24 Parsan 9,19 9,08 1,21 GSD Holding 0,92 0,91 1,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

