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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 18:37 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,88 0,81 8,64 İhlas Holding 0,41 0,38 7,89 Anadolu Cam 3,12 3,02 3,31 Galatasaray Sportif 1,30 1,26 3,17 Hürriyet Gzt. 0,87 0,85 2,35 Hektaş 10,85 10,62 2,17 İttifak Holding 4,37 4,28 2,10 Odaş Elektrik 1,63 1,60 1,87 Şişe Cam 6,07 5,96 1,85 Tofaş Oto. Fab. 19,35 19,05 1,57 İş Fin.Kir. 7,75 7,64 1,44 Çemaş Döküm 0,74 0,73 1,37 Pegasus 28,94 28,62 1,12 Verusa Holding 22,04 21,80 1,10 MLP Sağlık 12,66 12,55 0,88 Turkcell 12,61 12,52 0,72 Soda Sanayii 7,21 7,16 0,70 Coca Cola İçecek 32,00 31,80 0,63 Kartonsan 329,80 328,20 0,49 Sasa Polyester 8,26 8,22 0,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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