Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,86 0,82 4,88 İhlas Holding 0,43 0,41 4,88 Çelebi 63,75 61,20 4,17 Sabancı Holding 7,95 7,64 4,06 İş Bankası (C) 5,84 5,62 3,91 Tüpraş 132,00 127,10 3,86 Otokar 109,00 105,00 3,81 Alarko Holding 2,58 2,50 3,20 Pegasus 30,32 29,38 3,20 Park Elek.Madencilik 2,40 2,33 3,00 Türk Hava Yolları 14,35 13,94 2,94 Bera Holding 1,82 1,77 2,82 Emlak Konut GMYO 1,48 1,44 2,78 Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 1,45 2,76 Albaraka Türk 1,53 1,49 2,68 Coca Cola İçecek 31,52 30,72 2,60 Halkbank 6,36 6,20 2,58 Hürriyet Gzt. 0,84 0,82 2,44 Akbank 6,30 6,15 2,44 Vakıflar Bankası 4,40 4,30 2,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

