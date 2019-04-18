Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,46 0,42 9,52 Göltaş Çimento 10,77 10,27 4,87 Enka İnşaat 5,21 5,06 2,96 Fenerbahçe Futbol 7,31 7,11 2,81 Tümosan Motor ve Traktör 4,50 4,40 2,27 Gentaş 1,90 1,86 2,15 Ford Otosan 52,90 52,00 1,73 Çemtaş 5,90 5,82 1,37 Anadolu Cam 3,09 3,05 1,31 Metro Holding 0,78 0,77 1,30 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,83 1,20 Tofaş Oto. Fab. 18,33 18,13 1,10 Kordsa Teknik Tekstil 11,41 11,29 1,06 Yataş 4,85 4,80 1,04 İş GMYO 1,01 1,00 1,00 Polisan Holding 3,28 3,25 0,92 Ege Endüstri 454,70 450,70 0,89 Otokar 111,30 110,40 0,82 Galatasaray Sportif 1,28 1,27 0,79 Bera Holding 1,82 1,81 0,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

