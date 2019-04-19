Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 2,85 2,67 6,74 Ege Endüstri 435,00 411,27 5,77 Zorlu Enerji 1,33 1,26 5,56 Arçelik 19,38 18,50 4,76 İttifak Holding 5,27 5,04 4,56 Gözde Girişim 3,51 3,36 4,46 Albaraka Türk 1,56 1,50 4,00 Anadolu Cam 3,20 3,09 3,56 Ülker Bisküvi 19,00 18,36 3,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,29 3,45 Hektaş 12,43 12,06 3,07 Kordsa Teknik Tekstil 11,75 11,41 2,98 Gersan Elektrik 2,16 2,10 2,86 Park Elek.Madencilik 2,36 2,30 2,61 Metro Holding 0,80 0,78 2,56 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,84 2,38 Sasa Polyester 8,38 8,19 2,32 Çemtaş 6,03 5,90 2,20 İhlas Holding 0,47 0,46 2,17 GSD Holding 0,95 0,93 2,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

