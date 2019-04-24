Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,81 1,61 12,42 Çelebi 69,80 63,00 10,79 Galatasaray Sportif 1,66 1,51 9,93 Gersan Elektrik 2,31 2,11 9,48 Trabzonspor Sportif 1,00 0,95 5,26 İttifak Holding 5,60 5,35 4,67 Vestel 12,90 12,38 4,20 Tekfen Holding 25,64 24,66 3,97 Parsan 10,69 10,29 3,89 Metro Holding 0,82 0,79 3,80 Global Yat. Holding 3,08 2,97 3,70 Akbank 6,34 6,12 3,59 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 0,30 3,33 Enka İnşaat 5,23 5,07 3,16 Garanti Bankası 8,51 8,29 2,65 Otokar 112,70 110,10 2,36 Anadolu Efes 19,70 19,30 2,07 Şekerbank 1,03 1,01 1,98 ASELSAN 21,40 21,00 1,90 Fenerbahçe Futbol 7,15 7,03 1,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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