Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,38 5,75 10,96 İhlas Holding 0,53 0,50 6,00 Şok Marketler 9,35 9,00 3,89 Otokar 115,00 111,20 3,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,83 1,77 3,39 İhlas Gayrimenkul 0,93 0,90 3,33 Mavi Giyim 37,54 36,44 3,02 Çelebi 70,40 68,60 2,62 Galatasaray Sportif 1,72 1,68 2,38 Ford Otosan 52,40 51,20 2,34 Bim Mağazalar 81,50 79,80 2,13 TAV Havalimanları 24,36 23,86 2,10 İskenderun Demir Çelik 7,05 6,93 1,73 ASELSAN 21,30 20,96 1,62 MLP Sağlık 12,18 11,99 1,58 Fenerbahçe Futbol 7,11 7,01 1,43 Çemaş Döküm 0,73 0,72 1,39 Türk Hava Yolları 13,92 13,73 1,38 Karsan Otomotiv 1,49 1,47 1,36 Metro Holding 0,81 0,80 1,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

