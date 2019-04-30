Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,50 2,19 14,16 Özderici GMYO 0,84 0,79 6,33 Koza Altın 42,58 40,30 5,66 Parsan 11,61 11,02 5,35 Galatasaray Sportif 2,17 2,06 5,34 Enka İnşaat 5,37 5,10 5,29 Arçelik 18,34 17,50 4,80 Çelebi 74,60 71,40 4,48 Tofaş Oto. Fab. 17,93 17,19 4,30 Tekfen Holding 26,62 25,62 3,90 Koza Madencilik 5,55 5,36 3,54 İpek Doğal Enerji 4,42 4,29 3,03 Hektaş 12,10 11,75 2,98 Garanti Bankası 8,17 7,94 2,90 Pegasus 30,92 30,14 2,59 Mavi Giyim 38,12 37,18 2,53 TAV Havalimanları 25,30 24,72 2,35 Emlak Konut GMYO 1,51 1,48 2,03 Türk Telekom 4,26 4,18 1,91 Tümosan Motor ve Traktör 4,45 4,37 1,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

