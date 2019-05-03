Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,32 6,25 İttifak Holding 6,66 6,35 4,88 Gözde Girişim 3,38 3,28 3,05 Fenerbahçe Futbol 7,78 7,59 2,50 Trabzonspor Sportif 0,98 0,96 2,08 Gentaş 1,78 1,75 1,71 Soda Sanayii 7,97 7,84 1,66 Galatasaray Sportif 2,06 2,03 1,48 Enka İnşaat 5,35 5,28 1,33 Polisan Holding 3,06 3,02 1,32 Hürriyet Gzt. 0,81 0,80 1,25 Aselsan 20,36 20,12 1,19 Arçelik 18,22 18,03 1,05 İş GMYO 0,98 0,97 1,03 Yapı ve Kredi Bank. 2,06 2,04 0,98 Türk Traktör 27,52 27,26 0,95 Tümosan Motor ve Traktör 4,45 4,41 0,91 Parsan 11,79 11,69 0,86 Zorlu Enerji 1,24 1,23 0,81 İndeks Bilgisayar 6,45 6,40 0,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

