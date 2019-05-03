Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,87 6,35 8,19 İhlas Holding 0,48 0,45 6,67 Gözde Girişim 3,48 3,28 6,10 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,84 3,57 Trabzonspor Sportif 0,99 0,96 3,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,32 3,13 Metro Holding 0,79 0,77 2,60 Hürriyet Gzt. 0,82 0,80 2,50 Ford Otosan 54,40 53,15 2,35 Petkim 4,50 4,43 1,58 Alarko Holding 2,65 2,61 1,53 Soda Sanayii 7,96 7,84 1,53 Kordsa Teknik Tekstil 11,96 11,79 1,44 Garanti Bankası 8,13 8,02 1,37 T.S.K.B. 0,75 0,74 1,35 Şişe Cam 6,03 5,95 1,34 Polisan Holding 3,06 3,02 1,32 Tekfen Holding 25,90 25,58 1,25 Fenerbahçe Futbol 7,68 7,59 1,19 Pegasus 30,74 30,38 1,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

