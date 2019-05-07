Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,36 19,44 Vestel 11,44 10,75 6,42 Global Yat. Holding 2,75 2,65 3,77 Aksa 8,17 7,90 3,42 Çemtaş 5,60 5,43 3,13 Çemaş Döküm 0,73 0,71 2,82 Çelebi 73,55 71,60 2,72 Alarko Holding 2,65 2,58 2,71 Aksa Enerji 2,27 2,22 2,25 Fenerbahçe Futbol 7,87 7,70 2,21 İndeks Bilgisayar 6,52 6,38 2,19 Koza Altın 43,18 42,28 2,13 Gözde Girişim 3,63 3,56 1,97 İpek Doğal Enerji 4,37 4,30 1,63 Eczacıbaşı İlaç 2,71 2,67 1,50 Alarko GMYO 44,98 44,36 1,40 Petkim 4,48 4,42 1,36 Aselsan 20,28 20,04 1,20 Gentaş 1,73 1,71 1,17 Kordsa Teknik Tekstil 11,70 11,57 1,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

