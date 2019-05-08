Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 4,31 4,05 6,42 Albaraka Türk 1,40 1,32 6,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 1,00 5,00 Trakya Cam 3,14 3,00 4,67 Yataş 4,20 4,06 3,45 Kordsa Teknik Tekstil 12,10 11,70 3,42 Fenerbahçe Futbol 8,13 7,87 3,30 Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 1,65 3,03 İş Bankası (C) 5,22 5,07 2,96 Ege Endüstri 417,40 406,00 2,81 Gübre Fabrik. 2,63 2,56 2,73 Metro Holding 0,81 0,79 2,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 0,43 2,33 Otokar 111,50 109,20 2,11 İş GMYO 0,98 0,96 2,08 Kartonsan 308,90 303,20 1,88 Polisan Holding 3,15 3,10 1,61 Tekfen Holding 25,96 25,56 1,56 Alarko Holding 2,69 2,65 1,51 Türk Traktör 27,40 27,02 1,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

