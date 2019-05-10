Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,36 8,33 Kerevitaş Gıda 1,59 1,49 6,71 Beşiktaş Futbol Yat. 1,75 1,65 6,06 Ege Endüstri 434,30 409,80 5,98 Koza Madencilik 5,74 5,45 5,32 Petkim 4,80 4,57 5,03 İskenderun Demir Çelik 5,95 5,71 4,20 Bera Holding 1,69 1,63 3,68 İpek Doğal Enerji 4,39 4,26 3,05 Kordsa Teknik Tekstil 12,50 12,14 2,97 Koza Altın 44,36 43,16 2,78 İndeks Bilgisayar 6,50 6,33 2,69 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Turkcell 11,70 11,43 2,36 Arçelik 16,71 16,34 2,26 Odaş Elektrik 1,40 1,37 2,19 Alarko GMYO 45,80 44,84 2,14 İş GMYO 1,00 0,98 2,04 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,01 1,98 Ereğli Demir Çelik 7,53 7,39 1,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

