Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,69 6,17 8,43 İpek Doğal Enerji 4,80 4,49 6,90 İhlas Gayrimenkul 0,93 0,87 6,90 İhlas Holding 0,44 0,42 4,76 İttifak Holding 6,50 6,22 4,50 Bera Holding 1,67 1,60 4,37 Polisan Holding 2,44 2,35 3,83 Kartonsan 305,60 295,30 3,49 Doğan Holding 1,03 1,00 3,00 Alarko Holding 2,93 2,85 2,81 Çemtaş 5,24 5,11 2,54 Göltaş Çimento 10,12 9,87 2,53 Coca Cola İçecek 27,18 26,64 2,03 Kardemir (D) 2,07 2,03 1,97 Tümosan Motor ve Traktör 4,13 4,06 1,72 Afyon Çimento 3,72 3,66 1,64 Koza Altın 45,62 44,94 1,51 Hektaş 11,81 11,64 1,46 Hürriyet Gzt. 0,71 0,70 1,43 Türk Hava Yolları 12,27 12,10 1,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

