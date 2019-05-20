Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,81 0,75 8,00 Bera Holding 1,81 1,69 7,10 Sasa Polyester 5,48 5,19 5,59 Kerevitaş Gıda 1,71 1,62 5,56 Yataş 4,08 3,91 4,35 Koza Madencilik 7,05 6,78 3,98 Halkbank 5,17 4,98 3,82 Gentaş 1,50 1,45 3,45 Bim Mağazalar 73,70 71,35 3,29 İpek Doğal Enerji 5,08 4,92 3,25 TAV Havalimanları 23,58 22,86 3,15 Kardemir (D) 2,16 2,10 2,86 Şok Marketler 7,65 7,48 2,27 Gersan Elektrik 1,86 1,82 2,20 Pegasus 29,40 28,86 1,87 Trakya Cam 2,94 2,89 1,73 Kordsa Teknik Tekstil 12,50 12,31 1,54 Göltaş Çimento 10,13 9,98 1,50 Ford Otosan 51,00 50,25 1,49 Hürriyet Gzt. 0,71 0,70 1,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

