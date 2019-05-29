Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,44 1,33 8,27 Gentaş 1,55 1,46 6,16 Metro Holding 1,00 0,95 5,26 Arçelik 16,86 16,28 3,56 Trabzonspor Sportif 0,88 0,85 3,53 TAV Havalimanları 24,44 23,62 3,47 Vestel 9,83 9,52 3,26 Hürriyet Gzt. 0,70 0,68 2,94 ICBC Turkey Bank 2,78 2,71 2,58 Turkcell 11,55 11,27 2,48 Bim Mağazalar 76,80 75,00 2,40 MLP Sağlık 12,17 11,89 2,35 Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 1,33 2,26 Şok Marketler 8,68 8,49 2,24 Sabancı Holding 7,29 7,14 2,10 Türk Traktör 26,90 26,36 2,05 Otokar 100,50 98,90 1,62 Koç Holding 15,44 15,26 1,18 Sasa Polyester 6,06 5,99 1,17 İndeks Bilgisayar 6,21 6,14 1,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

