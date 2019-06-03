Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 2,43 2,29 6,11 Tekfen Holding 25,86 24,88 3,94 Turkcell 12,05 11,64 3,52 İpek Doğal Enerji 4,84 4,70 2,98 Yataş 4,18 4,06 2,96 Koza Madencilik 7,14 6,95 2,73 Aksa Enerji 2,35 2,29 2,62 Koza Altın 48,62 47,58 2,19 İş Fin.Kir. 5,06 4,97 1,81 Coca Cola İçecek 27,70 27,22 1,76 MLP Sağlık 12,47 12,27 1,63 Global Yat. Holding 2,83 2,79 1,43 Enerjisa Enerji 5,42 5,35 1,31 Trabzonspor Sportif 0,88 0,87 1,15 İskenderun Demir Çelik 6,22 6,15 1,14 Pegasus 35,58 35,20 1,08 Metro Holding 1,00 0,99 1,01 Ege Endüstri 448,00 443,80 0,95 Mavi Giyim 34,54 34,22 0,94 Kordsa Teknik Tekstil 12,05 11,94 0,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

